Умные часы Apple Watch смогут измерять уровень сахара в крови неинвазивно еще нескоро

Сейчас Apple Watch – это скорее модный аксессуар с возможностями отслеживания физической активности состояния здоровья, но многое указывает на то, что производитель связывает будущее носимого устройства с медициной. Буквально на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что будущие умные часы могут получить встроенный электрокардиограф. Но куда больше интереса вызывает возможность добавления в часы технологии, которая позволит измерять уровень сахара в крови неинвазивно. То есть, без использования иглы или любых других приборов, проникающих внутрь тела.

О том, что Apple работает над соответствующей технологией впервые стало известно еще весной. Сейчас же издание The New York Times со ссылкой на осведомленных информаторов, сообщает, что Apple активно работает над технологией. Однако отраслевые наблюдатели полагают, что пройдут годы, прежде чем подобная разработка появится в коммерческой версии устройства.

Подробностей о проекте пока нет. Ранее проскакивала информация, что Apple планирует использовать специальные оптические сенсоры, с помощью которых будет просвечиваться кожа, но это пока не точно.

Так или иначе, то, что Apple разрабатывает подобную технологию является весьма интригующей новостью, и сама по себе возможность (естественно, в случае ее реализации) откроет компании двери на многомиллиардный (или даже многотриллионный) рынок медицинских услуг. Как известно, здоровье – это если и не самая, то одна из самых затратных статей в современном обществе. Сахарный диабет входит в число самых распространенных заболеваний и появление подобной функциональности вполне тянет на революцию.

Отметим, что попытки разработать технологию для определения уровня сахара в крови неинвазивным путем предпринимаются много лет. Компания Google объявила о разработке умных контактных линз с функцией глюкометра еще в 2012 году, но с тех пор о разработке не было никаких новостей.

Источник: NYT