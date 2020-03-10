Циферблат Infograph Pro с тахиметром, расширенный родительский контроль, отслеживание сна и многое другое. Что нового готовит Apple в Watch Series 6 и watchOS 7





В минувшие выходные стало известно, что Apple Watch получат возможность определять насыщение крови кислородом, что должно быть крайне важным для поддержания здоровья сердца и мозга. Но это не единственное изменение, которое ожидается в следующем поколении умных часов Apple с операционной системой watchOS 7. Другие утечки в коде iOS 14 включают такие функции, как совместное использование циферблатов, отслеживание сна, родительский контроль и многое другое.

Новая функция совместного использования циферблатов позволит пользователям обмениваться определёнными конфигурациями, используя приложение часов. Конфигурации циферблатов будут доступны в виде уникальных файлов, которые можно предварительно просматривать в приложении «Файлы» и предоставлять к ним доступ разными способами, включая AirDrop с iPhone. Это может быть началом появления поддержки сторонних циферблатов в будущем.

В watchOS 7 появится новая версия циферблата под названием Infograph Pro, ключевой особенностью которого станет новый элемент – тахиметр. Это аналог шкалы часов, расположенной вокруг циферблата, которая используется для измерения скорости и расстояния в зависимости от времени в пути. Apple позволит создавать персонализированные циферблаты, используя фотографии в общих альбомах в качестве источника изображений. Пользователи также смогут создать совместный альбом для управления фотографиями на циферблатах своих родных.

watchOS 7 станет полезным обновлением для родителей, которые смогут настраивать и управлять часами своих детей с помощью iPhone. Для привязки с детскими Apple Watch не потребуется второй смартфон. Кроме того, родительский контроль предполагает управление доверенными контактами и музыкой, а функция Schooltime позволит родителям контролировать, какие приложения могут использоваться в определённые часы, например, во время занятий.

Встроенная функция отслеживания сна, обнаруженная в коде iOS 14, будет предлагать цели, а также рекомендации по улучшению продолжительности и качества сна в приложении Health на iPhone. Ожидается, что в центре управления в Apple Watch (и, возможно, на iPhone) появятся новые переключатели для режима сна и обнаружения шума. Наконец, watchOS 7 изменит архитектуру приложений Apple Watch, они больше не будут основываться на расширениях.

Источник: 9to5mac