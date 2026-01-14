Хороший, плохой, злой Геральт: мод Online для The Witcher 3 позволяет пройти игру с друзьями

Один Геральт — хорошо, а два, три или пять — еще лучше. The Witcher 3, если бы на Каэр-Морхен не напали, и ведьмаков на Континенте было больше.

Мод Witcher Online появился на NexusMods в начале января, и действительно позволяет командную игру с помощью собственных серверов, несмотря на некоторые еще не урегулированные осложнения. Модификация добавляет многопользовательский режим, который позволяет вместе с другими испытывать мир игры, с одновременной поддержкой других модов для улучшенной ролевой составляющей игры.

«Witcher Online — это мод, который добавляет многопользовательский режим в игру The Witcher 3: Wild Hunt. Присоединяйтесь к серверам, чтобы играть с друзьями, настраивайте своего персонажа и отдыхайте в тавернах. Общайтесь с незнакомцами и воспроизводите эмоции, чтобы играть с другими. Переживите невероятную историю Геральта и Цири от начала до конца во время вашего путешествия по миру Ведьмака. Цель этого мода — позволить вам наблюдать за другими игроками во время их приключений и исследования мира. Нужна непиратская копия последней версии Next Gen, Steam или GOG версии 4.04+», — говорится в описании.

Witcher Online предлагает синхронизацию снаряжения, благодаря которой каждый игрок сможет видеть собственные доспехи, мечи, арбалеты, прическу и тому подобное. Полностью согласованы движения и бой, присутствуют эмоции по командам в консоли и игровые статусы, которые видят другие.

Некоторые проблемы возникают в битвах с боссами, но пользователи и ютуберы, кажется, радуются новым возможностям. Видео демонстрируют, как все происходит, поскольку сложно понять командное взаимодействие в однопользовательской игре.

Если же нужно не много Геральтов, а много контента, недавно обновился огромный мод The Witcher 3, который можно считать неофициальным патчем и DLC к игре. Помимо исправления тысяч ошибок в последнем варианте игры, мод содержит множество вырезанного разработчиками контента, с возможностью включить или выключить отдельные квесты, элементы мира и прочее. Слухи об официальном дополнении к игре 2015 года также распространяются, некоторые из них рассказывают о локацию, похожую на Офир.

