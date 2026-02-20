Актер Геральта выбрал лучший роман в The Witcher 3: Трисс и Йен "пролетели"

Актер Геральта назвал свою лучшую романтическую линию The Witcher 3, но среди фаворитов нет ни Трисс, ни Йен. Даг Кокл поставил на первое место второстепенную персонажку в собственном ТОП-3.
В интервью на YouTube-канале GoatedSynro его попросили поделиться любимыми романтическими линиями из игры. Актер озвучивания долго не колебался и сразу выдал свой топ: «Йен — третье, Трисс — второе, а Шани — первое место». Также он упомянул других женщин, например, Сианну из дополнения «Кровь и вино» он назвал «психопаткой», а Кейру Мец считает лишь «побочной квестовой героиней для романа».
Выбор Шани может показаться неочевидным для некоторых игроков. Сам Кокл объясняет свою симпатию характером медицинской студентки, а позже сотрудницы Оксенфуртской Академии. По его словам, она «веселая» и смотрит на Геральта более реалистично, без лишнего пафоса.
При этом актер признал, что лично больше предпочитает Трисс в самой игре, потому что ему «нравятся рыжеволосые». Также «голос» Геральта считает, что между ней и главным героем чувствуется легкость.
«В игре Трисс больше похожа на подругу с привилегиями. Они с Геральтом смеются вместе, тогда как Йен немного больше похожа на сварливую маму», — говорит он.
Несмотря на некоторую похвалу Трисс, окончательный рейтинг он не изменил. По его словам, обе героини сильные и харизматичные, но этого недостаточно для первого места.
«Правда в том, что они обе — просто потрясающие женщины. Они великолепны. Они обе могущественные волшебницы, они обе красивы, они обе умны, они обе все такое прочее. Но я просто предпочитаю Трисс над Йен», — резюмирует актер.
В итоге Даг Кокл нашел лазейку в вечном противостоянии фанатов «Трисс против Еннифер». В классическом дуо нет окончательного победителя, потому что на передний план вышла второстепенная героиня. Интересно, появится ли новая романтическая линия в будущем DLC для The Witcher 3, о котором уже некоторое время ходят слухи.
