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Для новейшей версии iOS 13.5 уже доступен рабочий джейлбрейк

Для новейшей версии iOS 13.5 уже доступен рабочий джейлбрейк

Для новейшей версии iOS 13.5 уже доступен рабочий джейлбрейк


Хакерская группа Unc0ver создала новый инструмент, который позволяет провести процедуру джейлбрейка (операция для получения доступа к файловой системе) для недавно выпущенной операционной системы Apple iOS 13.5 (вышла 20 мая). Группа утверждает, что данный джейлбрейк работает для операционных систем iOS 11 и новее, вплоть до последней iOS 13.5. Он основан на уязвимости нулевого дня. При этом джейлбрейк якобы не приводит к чрезмерному расходу заряда батареи, не нарушает работу сервисов Apple или песочницы безопасности iOS.

Главный разработчик Unc0ver заявил, что джейлбрейк добавляет исключения к существующим правилам и «позволяет читать новые файлы джейлбрейка и части файловой системы, которые не содержат пользовательских данных». Средство для джейлбрейка не является инструментом открытым исходным кодом, и группа не уточнила, какую уязвимость в iOS она использовала для создания этого инструмента.

Джейлбрейк даёт пользователю больший контроль над операционной системой мобильного устройства. После этого появляется возможность настраивать и устанавливать приложения, которые Apple иначе ограничивала бы. Вместе с тем, такая процедура также может быть использована потенциальными злоумышленниками для нарушения безопасности устройства.

В более ранних версиях iOS джейлбрейк был довольно распространённым явлением. Однако Apple активно закрывала возможности для проведения такой процедуры, и в последние годы она встречалась всё реже.

Источник: The Verge

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