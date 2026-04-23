Новости Устройства 23.04.2026

Apple готовит 200 МП зум и переменную диафрагму для iPhone: что изменится в iPhone 18 Pro и iPhone 20

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20

В сети появились новые утечки, которые раскрывают подробности о камерах будущих iPhone. Нам обещают серьезный апгрейд, но его реализация будет постепенной. По информации инсайдера Digital Chat Station, Apple готовит сразу несколько важных изменений для линейки iPhone 18 Pro и юбилейного iPhone 20.


Камера iPhone 18 Pro

По новым данным, Apple планирует установить в будущие смартфоны:

  • основной сенсор размером 1/1,12 дюйма
  • ультраширокоугольный модуль с оптической стабилизацией изображения (OIS)
  • телефото камеру на 200 МП
  • переменную диафрагму

О 200-мегапиксельном сенсоре стало известно ранее. Он позволяет делать кропы почти без потери качества. Это полезно для зума без сильного падения детализации.


Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер

Переменная диафрагма — еще одна ключевая функция, которая позволит улучшить качество снимков. Она позволяет контролировать количество света, попадающего на сенсор, и лучше работать с глубиной резкости. По данным инсайдера, эта технология уже пошла в производство, а компоненты поставляют компании Largan и Sunny Optical.

Впрочем, Apple не планирует добавлять все новинки одновременно. Digital Chat Station прямо отмечает:

«Серия iPhone 18 Pro, вероятно, первой получит переменную диафрагму, а другие технологии будут добавлять постепенно с каждым поколением, включая несколько изогнутую диафрагму».

Речь идет о лепестках диафрагмы с округлой формой, что позволяет сделать отверстие максимально приближенным к круглой форме.

То есть Apple растянет внедрение функций во времени. Это выглядит логично: ведь компания из Купертино традиционно оставляет часть нововведений для следующих моделей, чтобы поддерживать интерес к каждому новому поколению.

Юбилейный iPhone 20

Отдельную роль в этой стратегии играет юбилейная модель iPhone 20, которая должна выйти в 2027 году к 20-летию iPhone. Именно там могут собрать максимум новых возможностей, включая продвинутые камеры.

Таким образом, даже если iPhone 18 Pro получит часть обновлений, полный набор технологий появится только через несколько поколений.

Apple iPhone 20 станет «сплошным стеклом»: утечка раскрыла дизайн


Источник: wccftech

