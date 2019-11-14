Для планшетов Surface Pro X стали доступны тестовые версии браузера Edge Chromium для ARM

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Корпорация Microsoft предоставила владельцам устройств Surface Pro X доступ к ранним сборкам браузера Edge Chromium, изначально созданным для ARM. Соответствующая ARM-версию Edge доступна в канале Canary. Таким образом устройства Surface Pro X получают доступ к более функциональному и более производительному браузеру.

Отметим, планшет Surface Pro X с процессором Snapdragon 8cx был анонсирован немногим более месяца назад. Изначально он получил предустановленный старый браузер Edge. И владельцам таких устройств до сих пор приходилось использовать x86-версии Chrome или Edge Chromium в режиме эмуляции. Это значительно снижает срок службы аккумулятора и производительность устройств на платформе ARM.

Журналисты ресурса The Verge уже протестировали ранние ARM64-версии Edge Chromium и заявляют, что они намного лучше в плане производительности и времени автономной работы, чем использование Chrome в режиме эмуляции. Говорится о значительном улучшении работы при переключении вкладок, рендеринге веб-контента и скорости прокрутки. Хотя улучшения скорости очевидны, это ранняя копия Edge Chromium для ARM, и вкладки иногда вылетают.

Выход финальной версии Edge Chromium для Windows и MacOS запланирован на 15 января 2020 года. Версия ARM64 выйдет позже, но точные сроки пока не называются.

Источник: The Verge