Microsoft анонсировала планшет Surface Pro X с измененной SoC Qualcomm Snapdragon 8cx, поддержкой LTE и ценой от $1000

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На специальном мероприятии, посвящённом анонсу новых аппаратных продуктов, корпорация Microsoft анонсировала ноутбук на базе процессора ARM. Устройство Surface Pro X стало первым ARM-ноутбуком компании за много лет, предыдущая подобная модель Surface 2 была выпущена в 2013 году.

Однако новинка является решением совершенного иного класса. Если предыдущая версия была доступным устройством начального уровня, то Surface Pro X уже позиционируется в качестве полноценной машины уровня Surface Pro. Аппарат оснащён 13-дюймовым дисплеем с тонкими рамками (самыми тонкими для класса 2-в-1, по заверениям производителя). Разрешение изображения составляет 2880х1920 точек, а плотность размещения пикселей 267 PPI. Поддерживается возможность использования цифрового пера Surface Slim Pen, для которого предусмотрен собственный зарядный порт в чехле-клавиатуре.

Сердцем устройства является модифицированный вариант процессора Qualcomm Snapdragon 8cx, над которым совместно трудились инженеры Microsoft и Qualcomm. Этот чип с GPU Adreno 685 поучил название Surface SQ1. Процессор обеспечивает 3-кратный прирост показателя производительности на каждый ватт затраченной энергии по сравнению с чипами Surface Pro 6, а само потребление энергии достигает значения 7 Вт. Конфигурация может включать 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ. При этом накопитель является съёмным.

Планшет Surface Pro X содержит слот для установки карт nano SIM и поддерживает связь LTE. Среди прочих проводных интерфейсов упоминаются два порт USB-C и разъём Surface Connect. Но 3,5-миллимитрового звукового разъёма для подключения наушников здесь нет. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы, а зарядка с 0% до 80% ёмкости занимает менее 1 часа. Новинка имеет толщину всего 5,3 мм и массу 762 г. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, а подставка позволяет устанавливать наклон до 165 градусов.

Планшет Microsoft Surface Pro X доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а фактические продажи стартуют с 5 ноября. Цена стартовой конфигурации составляет $999.

Источник: The Verge, Engadget