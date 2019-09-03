Дмитрий Дубилет намерен перевести документообмен между госорганами в электронную форму уже до 1 октября





На прошлой неделе Дмитрий Дубилет, ранее работавший над проектом monobank, вошёл в состав нового правительства Украины. Он занял должность министра Кабинета Министров Украины. А сегодня он рассказал, чем именно займётся на новом рабочем месте в ближайшее время.

Как заявляет Дмитрий Дубилет, ежемесячно государственные органы пересылают друг другу через общие и специализированные почтовые службы «десятки, если не сотни тысяч бумажных документов». И Дубилет намерен бороться с этим. В частности, предлагается перевести бумажный документообмен (обмен документами между органами государственной власти) в электронную форму. Реформировать данную сферу планируется к 1 октября, соответствующий проект решения уже подготовлен и может быть рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.

«Завтра рассчитываю вынести это решение на заседание Кабмина. Инфраструктура для этого есть, не было лишь политической воли», — заявил Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Он добавил, что пока что речь идёт именно о документообмене. В дальнейшем он планирует заняться переводом в электронную форму и документооборота (процессы согласования документов внутри государственных органов). Но это произойдёт не так быстро, потому что «полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года».

Дополнительно отмечается, что есть ряд документов (их относительно не много), которые пока нельзя перевести в электронный вид из-за существующего законодательства. Пока что их не планируется затрагивать в рамках ближайших изменений, они и далее будут циркулировать в бумажном виде. Но в дальнейшем есть планы относительно их тщательного анализа и перевода в электронный вид, «но для этого нужно будет менять законы». Соответствующие изменения законодательства планируется внести на рассмотрение ВРУ до конца текущего года.

Дмитрий Дубилет сделал ещё одно замечание. Он предполагает, что подавляющее большинство документов, циркулирующих между органами государственной власти, и вовсе не нужно, а потому в дальнейшем от них планируется избавиться за ненадобностью.

«Сейчас мы переводим документы в цифровой вид одним махом, не разбираясь в их сути. Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ» — резюмировал Дубилет.

Источник: Facebook