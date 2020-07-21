Дмитрий Кулеба: Украинцы уже могут ездить в 39 стран

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Буквально неделю назад мы сообщали, что украинцы могут путешествовать в 25 стран, включая США, Великобританию, Египет, Турцию и Багамские острова. И вот, неделю спустя, этот перечень расширился уже до 39 стран. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«На прошлой неделе я объявлял о 26 открытых или относительно открытых для украинцев. По состоянию на сейчас таких стран уже 39», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что не в каждом случае речь идёт о полностью свободном въезде. При въезде в страну нужно соблюдать правила, руководствоваться решением органов местной власти, а также проверять информацию перед поездками на карте МИД.

Дмитрий Кулеба уточнил, что на протяжении минувшей недели для украинцев открыли границы Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Сент-Люсия и Пуэрто-Рико.

«МИД будет продолжать работать над тем, чтобы украинцы имели больший выбор и больше возможностей для путешествий за границу», — сказал Кулеба.

Источник: eurointegration