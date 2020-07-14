Украинцы сейчас могут путешествовать в 25 стран, включая США, Великобританию, Египет, Турцию и Багамские острова

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба порадовал украинцев новостью о том, что количество стран, в которые в настоящее время могут въезжать граждане нашей страны, возросло до 25. Об этом министр рассказал во время очередного брифинга.

«На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдалённая точка, хотя и привлекательная для туризма, и Ливан — менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна является чрезвычайно интересной и красивой», — заявил Дмитрий Кулеба.

Те 23 страны, о которых упомянул министр, включают государства, въезд в которые осуществляется по визам или же где действуют определённые карантинные ограничения. В перечень этих стран вошли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону для жителей Украины, которые уже привыкли пользоваться безвизовым режимом, в ближайшее время не будет открыт. Причиной тому называют эпидемиологическую ситуацию в нашей стране.

Дмитрий Кулеба также напомнил о запуске интерактивной карты, которая позволяет проверить условия въезда или транзитного проезда для украинцев.

Дополнительно министр иностранных дел рассказал, что в тройку стран, которые больше всего интересуют украинцев, вошли Венгрия, Турция и Россия.

Источник: «Украинская правда»