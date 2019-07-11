До конца года ещё 60 государственных услуг для бизнеса переведут в электронную форму

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Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года перевести в электронную форму дополнительные услуги для бизнеса — ещё около 60 государственных услуг для предпринимателей можно будет использовать онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время запуска «Украинского фонда стартапов».

«Моё правительство работает над тем, чтобы создавать качественные инструменты ведения бизнеса. Кое-что нам уже удалось — имеем 120 онлайн-услуг. К концу года их будет почти 180. Недавно запустили онлайн-регистрацию ООО», — заявил Владимир Гройсман во время мероприятия.

По словам главы правительства, новые онлайн-услуги упростят деятельность бизнеса и сделают взаимодействие предпринимателей с государством более прозрачным.

Отметим, буквально несколько дней назад в правительстве открыли услугу регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн. Также накануне в правительстве запустили возможность регистрации общественных организаций онлайн.

Источник: hromadske