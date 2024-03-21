Новости Технологии 21.03.2024 в 15:18 comment views icon
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Доплатите за твиты: Илон Маск запустил в X (Twitter) новую подписку на API для девелоперов

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Социальная сеть X (ранее Twitter) во вторник запустила новую подписку в сервисе API для разработчиков.

Об этом сообщил TechCrunch.

Этот апгрейд даст возможность разработчикам за $100 делать примерно 10 тыс. публикаций, если они достигнут лимита.

Илон Маск ограничил бесплатный доступ к API и предложил подписки в прошлом году. Первоначально был Basic — от $100 долларов в месяц.

Уже в 2024 году компания представила подписку Pro — $5 000 с лимитами побольше.

Однако у разработчиков не было возможности получить больше твитов, если они достигли лимита. Им приходилось либо подождать, либо оформлять более дорогую подписку.

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Доплатите за твиты: Илон Маск запустил в X (Twitter) новую подписку на API для девелоперов

Разработчики с базовым уровнем имеют ограничение в 10 апгрейдов, а разработчики с профессиональным уровнем — 5 апгрейдов в месяц.

Изменения API X значительно повлияли на экосистему сторонних разработчиков, и многие инструменты сосредоточились на других социальных платформах.

Отметим, что с 9 февраля 2023 года в Twitter больше не предоставляет бесплатный доступ к API (как к версии 1.1, так и к 2). Зато для разработчиков запустили «базовую подписку». Постепенно появлялись и новые функции подписки.

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