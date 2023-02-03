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Twitter заставит платить разработчиков — с 9 февраля доступ к API будет предоставляться через «базовую подписку»

Twitter заставит платить разработчиков — с 9 февраля доступ к API будет предоставляться через «базовую подписку»

Учетная запись Twitter Dev сообщил, что с 9 февраля больше не будет предоставлять бесплатный доступ к API (как к версии 1.1, так и к 2). Для разработчиков запустят «базовую подписку», однако ее стоимость пока не называют.

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Компания, с момента ее приобретения Илоном Маском, экспериментирует с разными способами заработка денег. Одно из самых больших изменений — перезапуск Twitter Blue, которая теперь стоит от $8 до $11 в месяц и предоставляет пользователям «синюю галочку» верификации, а также ряд премиальных функций.

В прошлом году New York Times писал, что Маск с советниками обсуждали запуск платных прямых сообщений и платного просмотра видео. Были и предложения восстановить Vine — видеоприложение, которое закрыли еще в 2016 году. В целом, рассматривались все возможные источники дохода для выплаты кредитов, которые Маск взял на себя после покупки Twitter за $44 млрд.

Как отмечает The Information, предприниматель одолжил $13 миллиардов у группы банков, а они не смогли продать долг инвесторам, как планировалось. Сегодня Twitter вынужден платить $1,5 миллиарда ежегодно только за проценты.

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Что касается доступа к API, то все сторонние клиенты, использовавшие его, неожиданно перестали работать в январе. Позже Twitter подтвердил, что это было сделано намеренно, а через несколько дней на сайте соцсети обновили соглашение разработчика, чтобы запретить доступ к «Лицензионным материалам для создания или попытки создания замены или подобной услуги, или продукта для приложений Twitter».

«Данные Twitter являются одними из самых мощных наборов данных в мире. Мы стремимся обеспечить быстрый и полный доступ, чтобы вы могли продолжать создавать вместе с нами», — написала компания.

Twitter не уточнил, сделают ли исключения для исследователей: компания предоставляет специализированный доступ к своему API для академических исследований в различных областях, включая здравоохранение и политику.

Более подробную информацию о подписке на API и ее стоимости обещают опубликовать на следующей неделе.

Источник: Engadget


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