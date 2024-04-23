Доступ к «Киевстар ТВ» будет бесплатным в Харькове и области по промокоду KHARKIV

22 апреля российские оккупанты повредили телебашню в Харькове. Это вызвало проблемы с эфирными телевизионными цифровыми (Т2) трансляциями в регионе. В связи с этим сервис «Киевстар ТВ» предоставляет бесплатный доступ к своей платформе кино и телевидения, чтобы жители региона могли смотреть украинские информационные ресурсы.

Отмечается, что платформа «Киевстар ТВ» предоставляет жителям города Харьков и области бесплатный доступ к новостям и другому контенту на период кризисной ситуации. Чтобы воспользоваться этим предложением, надо использовать промокод KHARKIV.

Инструкция по активации промокода для доступа к «Киевстар ТВ»:

Загрузите приложение «Киевстар ТВ» на свое устройство (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) или откройте веб-версию в браузере по ссылке. Пройдите бесплатную авторизацию по номеру телефона. В разделе «Профиль» выберите «Ввести промокод». Введите промокод KHARKIV в соответствующее поле и нажмите «Далее». Пользуйтесь доступом к украинскому телевидению.

Следует отметить, что активировать промокод смогут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров до конца весны. Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету «Премиум HD».

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» доступна с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке. При необходимости фильмы, сериалы и программы можно скачать в приложении и смотреть без доступа к интернету. Также есть возможность подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.