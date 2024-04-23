Новости Софт 23.04.2024 в 18:30 comment views icon

Доступ к «Киевстар ТВ» будет бесплатным в Харькове и области по промокоду KHARKIV

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Вадим Карпусь

Автор новостей

22 апреля российские оккупанты повредили телебашню в Харькове. Это вызвало проблемы с эфирными телевизионными цифровыми (Т2) трансляциями в регионе. В связи с этим сервис «Киевстар ТВ» предоставляет бесплатный доступ к своей платформе кино и телевидения, чтобы жители региона могли смотреть украинские информационные ресурсы.

Отмечается, что платформа «Киевстар ТВ» предоставляет жителям города Харьков и области бесплатный доступ к новостям и другому контенту на период кризисной ситуации. Чтобы воспользоваться этим предложением, надо использовать промокод KHARKIV.

Инструкция по активации промокода для доступа к «Киевстар ТВ»:

  1. Загрузите приложение «Киевстар ТВ» на свое устройство (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) или откройте веб-версию в браузере по ссылке.
  2. Пройдите бесплатную авторизацию по номеру телефона.
  3. В разделе «Профиль» выберите «Ввести промокод».
  4. Введите промокод KHARKIV в соответствующее поле и нажмите «Далее».
  5. Пользуйтесь доступом к украинскому телевидению.

Следует отметить, что активировать промокод смогут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров до конца весны. Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету «Премиум HD».

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» доступна с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке. При необходимости фильмы, сериалы и программы можно скачать в приложении и смотреть без доступа к интернету. Также есть возможность подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.


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