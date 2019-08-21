Дождались. Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro уже можно заказать в Украине, версию 6/128 ГБ со скидкой за 12 999 грн





Как и ожидалось, со вчерашнего дня в Украине начался прием предварительных заказов на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который является международной версией модели Redmi K20 Pro, выпущенной в Китае два месяца назад. Напомним, младшая версия Xiaomi Mi 9T (вот наш обзор) дебютировала в Европе и Украине еще два месяца назад.

Итак, в рамках специальной акции с 20 августа по 1 сентября вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти можно предзаказать по сниженной акционной цене — 12 999 грн. Обычная розничная цена этой версии — 13 999 грн. Базовая версия с вдвое меньшим объемом энергонезависимой памяти оценена в 12 999 грн. На нее, увы, специальной цены нет. Для сравнения, в Европе базовая версия Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти предлагается за 399 евро.

В Украине Xiaomi Mi 9T Pro будет доступен во всех цветах: черном, а также градиентных синем и красном. Но если в черном цвете Xiaomi Mi 9T Pro купить можно будет уже с 29 августа, то в синем — только с 5 сентября, а красные задержатся еще на неделю — до 12 сентября.

От обычной модели Mi 9T продвинутая версия Mi 9T Pro отличается флагманской однокристальной платформой — Qualcomm Snapdragon 855 вместо Snapdragon 730 и главным модулем основной камеры — Sony IMX586 вместо IMX582.

Со всеми подробностями о характеристиках смартфона Mi 9T Pro вы можете ознакомиться в нашем анонсе полностью идентичной китайской версии Redmi K20 Pro.

Источник: XiaomiUkraine Facebook