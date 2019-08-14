Европейский старт Redmi K20 Pro. Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе

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Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который неоднократно публиковал достоверную информацию, поделился данными о европейском запуске смартфона Xiaomi Mi 9T Pro.

Напомним, Xiaomi Mi 9T является международный версией Redmi K20 и фанаты продукции Xiaomi уже давно ждут международного запуска аналога более производительной модели Redmi K20 Pro. Младшая версия Xiaomi Mi 9T (вот наш обзор) дебютировала в Европе и Украине еще два месяца назад.

Так вот, по данным инсайдера, до Европы смартфон Xiaomi Mi 9T Pro доберется уже в следующий вторник, 20 августа.

В отличие от обычной модели Mi 9T, продвинутая Mi 9T Pro оснащается флагманской однокристальной платформой Qualcomm Snapdragon 855 вместо Snapdragon 730 и главным модулем Sony IMX586 в основной камере вместо IMX582.

Что касается цен, по предварительным данным, они следующие: 429 евро за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 479 евро за старшую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Об условиях выпуска Xiaomi Mi 9T Pro для украинского рынка пока данных нет. Обычно сроки продаж такие же, иногда даже украинцы получают новые смартфоны Xiaomi раньше, а украинские цены ниже европейских.

Источник: Xiaomishka