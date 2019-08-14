Новости
Европейский старт Redmi K20 Pro. Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе

Европейский старт Redmi K20 Pro. Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе

Европейский старт Redmi K20 Pro. Продажи Xiaomi Mi 9T Pro начнутся уже на следующей неделе


Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который неоднократно публиковал достоверную информацию, поделился данными о европейском запуске смартфона Xiaomi Mi 9T Pro.

Напомним, Xiaomi Mi 9T является международный версией Redmi K20 и фанаты продукции Xiaomi уже давно ждут международного запуска аналога более производительной модели Redmi K20 Pro. Младшая версия Xiaomi Mi 9T (вот наш обзор) дебютировала в Европе и Украине еще два месяца назад.

Так вот, по данным инсайдера, до Европы смартфон Xiaomi Mi 9T Pro доберется уже в следующий вторник, 20 августа.

В отличие от обычной модели Mi 9T, продвинутая Mi 9T Pro оснащается флагманской однокристальной платформой Qualcomm Snapdragon 855 вместо Snapdragon 730 и главным модулем Sony IMX586 в основной камере вместо IMX582.

Что касается цен, по предварительным данным, они следующие: 429 евро за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 479 евро за старшую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Об условиях выпуска Xiaomi Mi 9T Pro для украинского рынка пока данных нет. Обычно сроки продаж такие же, иногда даже украинцы получают новые смартфоны Xiaomi раньше, а украинские цены ниже европейских.

Источник: Xiaomishka

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить