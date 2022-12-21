Drill — украинское приложение, обучающее стрельбе из пистолета и карабина (АР15/АК74). Среди соучредителей — профессиональный военный

Группа украинских энтузиастов разработала military tech приложение Drill, позволяющее пройти курсы по стрельбе из пистолета и карабина (АР15/АК74) прямо на своем смартфоне. К его созданию привлекались украинские и международные эксперты: действующие военные, спортсмены и представители охранных организаций.

«Приложение было разработано для нужд военных, которым важно иметь возможность продолжать тренироваться в любых условиях и в любое время, и гражданских украинцев, которые хотели бы получить знания по использованию оружия », – отмечают разработчики Drill.

Приложение создано с целью научить всех желающих стрельбе из разных видов оружия и развить навыки на высоком уровне. Упражнения разработаны на основе многолетнего опыта и участия экспертов в реальных боевых действиях и стрелковых спортивных соревнованиях. В настоящее время в приложении Drill доступны два основных курса с виртуальными тренировками:

«Сухой базовый карабин» – курс по тренировкам для получения и развития базовых навыков владения карабином;

«Сухой базовый пистолет» – курс для пользователей, желающих применить «сухие» тренировки с пистолетом как основные с целью овладеть базовыми навыками и развить их.

Кроме того, приложение предлагает 17 упражнений на обращение с оружием. Они включают в себя как базовые упражнения, так и упражнения для самообороны в условиях ограниченной видимости. Все упражнения сформированы в 7 уроков, имеют разные уровни сложности и подойдут для тренировок профессиональных военных, сотрудников полиции, спортсменов и гражданского населения.

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Отдельно отмечается, что перед прохождением курсов все пользователи знакомятся с техникой безопасности и основными правилами обращения с оружием.

Приложение Drill доступно для загрузки в магазинах Google Play и App Store .