Полиция Дубая закупит партию электропикапов Tesla Cybertruck для патрулирования





Полиция Дубая хорошо известна любителям дорогих и быстрых автомобилей своим экзотическим автопарком, в котором можно найти весьма редкие экземпляры, к примеру, Aston Martin One-77. Однако когда речь заходит не об имидже, а о реальном преследовании лихачей, то полицейские предпочитают более утилитарные (но достаточно быстрые) средства передвижения. На удивление, по мнению полицейских из Дубая под это определение подходит… Tesla Cybertruck.

Так, в официальном twitter-аккаунте глава Полиция Дубая пообещал, что уже в 2020 году в автопарке его ведомства появятся первые брутальные Tesla Cybertruck:

شرطة دبي — 2020 — Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

Отметим, что старт производства базовой и средней версии назначен на конец 2021 года, а топовой — на конец 2022 года, так что вряд ли полицейские получат свои экземпляры в 2020 году (впрочем, нельзя исключать эксклюзивных условий для Дубая, так как ранее этот крупнейший город ОАЭ уже закупал солидные партии Tesla и привлекал Илона Маска для инновационных проектов).

Напомним, что во время презентации электропикапа Tesla Cybertruck был продемонстрирован ролик, в котором данная модель обходит Porsche 911 на короткой дистанции. Топовая версия электромобиля разгоняется до первой «сотни» всего за 2,9 секунды и имеет запас хода в 800 км, что делает ее грозным инструментом преследования нарушителей.

Корпус из нержавейки можно будет слегка отшлифовать после тарана, а не рихтовать и перекрашивать, ну а если к запуску создатели сделают стекла такими прочными, как обещали, то полицейскому Cybertruck и вовсе цены не будет.

Источник: Engadget