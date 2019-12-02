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Полиция Дубая закупит партию электропикапов Tesla Cybertruck для патрулирования

Полиция Дубая закупит партию электропикапов Tesla Cybertruck для патрулирования

Полиция Дубая закупит партию электропикапов Tesla Cybertruck для патрулирования


Полиция Дубая хорошо известна любителям дорогих и быстрых автомобилей своим экзотическим автопарком, в котором можно найти весьма редкие экземпляры, к примеру, Aston Martin One-77. Однако когда речь заходит не об имидже, а о реальном преследовании лихачей, то полицейские предпочитают более утилитарные (но достаточно быстрые) средства передвижения. На удивление, по мнению полицейских из Дубая под это определение подходит… Tesla Cybertruck.

Так, в официальном twitter-аккаунте глава Полиция Дубая пообещал, что уже в 2020 году в автопарке его ведомства появятся первые брутальные Tesla Cybertruck:

Отметим, что старт производства базовой и средней версии назначен на конец 2021 года, а топовой — на конец 2022 года, так что вряд ли полицейские получат свои экземпляры в 2020 году (впрочем, нельзя исключать эксклюзивных условий для Дубая, так как ранее этот крупнейший город ОАЭ уже закупал солидные партии Tesla и привлекал Илона Маска для инновационных проектов).

Напомним, что во время презентации электропикапа Tesla Cybertruck был продемонстрирован ролик, в котором данная модель обходит Porsche 911 на короткой дистанции. Топовая версия электромобиля разгоняется до первой «сотни» всего за 2,9 секунды и имеет запас хода в 800 км, что делает ее грозным инструментом преследования нарушителей.

Корпус из нержавейки можно будет слегка отшлифовать после тарана, а не рихтовать и перекрашивать, ну а если к запуску создатели сделают стекла такими прочными, как обещали, то полицейскому Cybertruck и вовсе цены не будет.

Источник: Engadget

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