Дубль два. Xerox сделала новое предложение о покупке HP (по $24 за акцию)

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На протяжении последних нескольких месяцев Xerox настойчиво добивается HP. Как и ожидалось, на этой неделе Xerox официально сделала HP новое предложение о покупке бизнеса.

Напомним, первое предложение совет директоров HP отклонив, посчитав, его недостаточно хорошим. Тогда Xerox предложила HP выкупить все находящиеся в свободном обращении акции по цене $22 за одну ценную бумагу ($17 за каждую акцию деньгами, остальное — акциями).

Новое предложение Xerox построено на оценке $24 доллара за акцию ($18,40 денежными средствами и 0,149 акции Xerox за каждую акцию HP) и соответствует общей сумме примерно $35 млрд. Таким образом, если совет директоров HP согласится на сделку с Xerox акционеры первой получат $27 миллиардов денежными средствами вдобавок к акциям Xerox. Новое предложение примерно на 41% превышает 30-дневную средневзвешенную цену на торгах, равную $17.

В Xerox особо подчеркнули, что заручились финансовой поддержкой со стороны еще большего числа финучреждений, включая MUFG, PNC и Crédit Agricole, в дополнение к Bank of America, Citi и Mizuho, которые ранее выделили $24 млрд на обеспечение сделки.

Срок действия нового предложения Xerox истекает 21 апреля 2020 года в 17:00 по североамериканскому восточному времени (22 апреля 00:00 по Киеву), но Xerox заявляет, что в итоге срок может быть продлен. Таким образом, Xerox подготовила его как раз к ежегодному собранию акционеров HP (в прошлом году оно прошло в конце апреля).

Ранее сообщалось, что за слияние HP и Xerox выступает американский инвестор-активист Карл Айкан, который как раз известен тем, что любит объединять компании. На тот момент Карлу Айкану принадлежало акций 4,24% акций HP и 10,6% акций Xerox. Когда совет директоров HP отклонив первое предложение о покупке, в Xerox ясно дали понять, что не собираются отступать и грозились обратится напрямую к инвесторам.

Остается добавить, что в январе Xerox сделала еще один смелый шаг в рамках усилий по приобретению HP: она выдвинула список «независимых» кандидатов для замены всего совета директоров HP. В него вошли бывшие руководители таких компаний, как United Airlines, Hilton Hotels, Novartis и Verizon. Также после отказа Xerox пригрозила HP выполнить враждебное поглощение, если производитель персональных компьютеров не согласится по-хорошему.

Теперь нам предстоит узнать, как HP отреагирует на новое предложение Xerox о поглощении.

Источник: Neowin