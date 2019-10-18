Две астронавтки впервые в истории вышли в открытый космос

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Днем 18 октября астронавтки NASA Джессика Меир и Кристина Коч в рамках первой в истории женской миссии вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, чтобы отремонтировать энергетическое оборудование МКС. Трансляция идет на сайте NASA.

Астронавтки будут находиться в открытом космосе шесть с половиной часов. Им предстоит отремонтировать элемент системы энергопитания, обеспечивающий МКС энергией, когда станция находится в тени Земли. Также они подготовят условия для будущих миссий за пределами станции.

Это 221-й по счету выход в открытый космос с борта МКС.

Первый в истории сугубо женский выход в открытый космос первоначально должен был состояться еще в марте. Предполагалось, что его осуществят Кристина Коч и Энн Маклейн, но в тот раз не вышло. В последний момент выяснилось, что на станции нет двух скафандров одинакового размера, и в космос выходила напарница Макклейн — Кристина Кох.

Меир стала 15-й женщиной, вышедшей в открытый космос, и 14-й женщиной из США.

Источник: NASA