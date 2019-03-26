NASA отменило первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин, одной из астронавток не нашлось подходящего скафандра

В начале этого месяца американское космическое агентство NASA объявило о намерении провести первый в истории выход в открытый космос, в котором участвуют только женщины. Но вчера на сайте NASA появилось обновление об изменении изначальных планов. Предстоящий выход в открытый космос 29 марта, который должен был стать историческим событием, таковым, к сожалению, не станет.

Как пояснили в NASA, после успешного выхода в открытый космос 22 марта с Хейгом, Макклейн поняла, что ей удобнее всего в скафандре со «средним размером жесткой верхней части торса». Таким образом, оказалось, что астронавткам Энн Макклейн и Кристине Кох нужны скафандры одного размера, но к миссии 29 марта можно подготовить лишь один скафандр такого размера, который наденет Кристина Кох. Поэтому NASA пришлось заменить Энн Макклейн на Ника Хейга.

Первоначально планировалось, что Макклейн и Кох вдвоем выйдут в открытый космос, чтобы заменить аккумуляторы части солнечных батарей МКС. При этом с Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой, расположенный в Космическом центре имени Линдона Джонсона, встанет диспетчер Кристен Фаччол из Канадского космического агентства.

Как отметили в The Verge, в ближайшее время управление едва ли станет предпринимать повторную попытку организовать сугубо женский выход в открытый космос. Согласно планам, экипаж МКС произведет три выхода в этом и следующем месяцах, в рамках которых заменит никель-водородные аккумуляторы на литий-ионные. После миссии 29 марта Макклейн, вероятнее всего, сможет выйти в открытый космос только с канадским астронавтом Давидом Сэн-Жаком 8 апреля для замены кабелей снаружи станции.

Источник: The Verge и NASA