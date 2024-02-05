Дипфейк финдиректора компании приказал сотруднику выплатить $25 млн мошенникам

По данным полиции Гонконга, мошенники заставили финансового сотрудника многонациональной корпорации выплатить $25 млн с использованием дипфейк-видео финансового директора. Также в «Видеоконференции» участвовали несколько других «сотрудников», которые тоже оказались дипфейками.

Сотрудник почувствовал неладное после того, как получил сообщение якобы от главного финансового директора базирующейся в Великобритании компании. Сначала он подумал, что это обычный фишинг, поскольку в электронном письме говорилось о необходимости проведения тайной транзакции.

Однако сомнения были отвергнуты после видеозвонка, во время которого другие собеседники казались реальными коллегами. Полагая, что все остальные участники разговора были настоящими, сотрудник согласился перевести 200 млн гонконгских долларов – около $25,6 млн.

Полиция Гонконга сообщила, что совершила шесть арестов в связи с подобными мошенничествами за последнее время. По данным полиции, не менее 20 раз искусственный интеллект использовался для обмана программ распознавания лиц путем имитации людей, изображенных на удостоверениях личности. Восемь похищенных гонконгских удостоверений были использованы для оформления 90 заявок на ссуду и регистрации 54 банковских счетов в период с июля по сентябрь прошлого года.

Афера с участием фальшивого финансового директора была обнаружена только тогда, когда сотрудник позже обратился в головной офис корпорации. Полиция Гонконга не раскрыла, о какой компании идет речь, а также других деталей дела.

Источник: CNN

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