Дипфейки для подписи. Нейросеть мгновенно генерирует рукописный текст — используя базу данных с почерками более 200 человек

Демоверсия приложения Calligrapher.ai, работающая в браузере через JavaScript, мгновенно превращает любой печатный текст в рукописный. После ввода предложения сайт предлагает 9 разных стилей, каждый из которых можно отрегулировать по скорости, ширине и разборчивости. Загрузить текст можно в SVG-файле.

Сайт особенно интересен тем, что не использует известные рукописные шрифты – каждая буква здесь может выглядеть оригинально, даже если повторяется множество раз.

Calligrapher.ai создан исследователем машинного обучения Шоном Васкесом, который использовал исследование из статьи 2013 года Алекса Грейвза из британской ИИ-компании DeepMind. Calligrapher.ai «рисует» каждую букву так, будто ее написала рука человека, руководствуясь данными, полученными от рекуррентной нейронной сети (RNN), которая была обучена на основе IAM On-Line Handwriting Database (база данных, содержащая оцифрованные образцы почерка 221 человека).

Модель синтеза рукописного текста Calligrapher.ai настроена на англоязычное письмо, и пользователи сообщали о проблемах с воспроизведением диакритических знаков, обычно встречающихся в других языках.

В 2018 году Васкес предоставил базовый код, обеспечивающий демонстрацию приложения на GitHub, чтобы его можно было адаптировать к другим приложениям.

С нейронными сетями, которые теперь работают с речью, изображениями, видео, печатным, а теперь и рукописным текстом, кажется, что ИИ может претендовать на достижения в любых сферах человеческого творчества.

Источник: Arstechnica