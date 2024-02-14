Директор по информационной безопасности «Киевстара» Юрий Прокопенко ушел из компании

Стало известно, что 31 января 2024 из компании «Киевстар» ушел Юрий Прокопенко. Он занимал должность директора по информационной безопасности – Chief Information Security Officer.

Отмечается, что увольнение произошло с согласия сторон. По крайней мере, так говорит сам Прокопенко. Увольнение произошло через полтора месяца после российской кибератаки, которая уничтожила ядро сети оператора и на несколько дней парализовала его работу. В качестве компенсации в январе компания упразднила абонплату для своих клиентов, что стоило ей 3,4 млрд грн.

Юрий Прокопенко работал в «Киевстаре» почти 8 лет. Он пришел в компанию на должность руководителя отдела кибербезопасности в мае 2016 года, а в 2018 году он занял должность CISO и директора по защите персональных данных и занимался киберзащитой не только «Киевстара», но и еще шести операторов, входящих в материнскую компанию Veon.

Стороны не указывают, что именно результативная кибератака стала причиной увольнения. Прокопенко говорит, что решил уйти из компании в январе.

«Этот костюм мне стал тесноватым. Но я благодарен компании, здесь я значительно вырос», – говорит Прокопенко. «Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности «Киевстара», принял решение продолжить карьеру за пределами компании», — сообщает пресс-служба оператора.

Назначение будущего директора по информационной безопасности компания не комментирует из-за внутреннего характера информации.

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В дальнейшем Юрий Прокопенко рассматривает аналогичные должности в других крупных компаниях и хочет заняться изучением влияния искусственного интеллекта на кибербезопасность, квантовых вычислений и использования этих технологий в беспилотных системах.

Источник: forbes

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