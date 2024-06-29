«Дюна 3» через два года? Warner Bros добавила в календарь неназванный проект Дени Вильнёва на 18 декабря 2026 года

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Новая «Дюна» может выйти быстрее, чем считалось. Warner Bros. добавила неназванный фильм Дени Вильнёва и следующий проект MonsterVerse в свой календарь будущих фильмов Deadline сообщает, что Warner Bros. и Legendary держат слот на 18 декабря 2026 года, надеясь, что его в конечном итоге займет «Дюна 3».

Официальных подробностей о предстоящем проекте Вильнева нет, однако сообщается, что режиссер в настоящее время пишет сценарий и собирает актерский состав. Вильнев и Legendary готовят фильм «Дюна: Мессия», о котором режиссер сказал в январе: «должен быть последним фильмом «Дюна» для меня».

Во время интервью The Hollywood Reporter Вильнев уклонялся от вопроса, чем он займется дальше. Режиссер отметил, что сейчас у него четыре проекта на столе. Он сказал, что любая потенциальная задержка с началом адаптации романа Фрэнка Геберта 1969 года «Мессия Дюны» для третьего фильма будет связана с «убеждением, что у меня есть правильный сценарий».

Тогда Вильнев добавил, что, возможно, захочет поработать над другим проектом, который, по его мнению, будет более соответствовать времени, прежде чем браться за «Мессия Дюны». Но, вероятно, на фоне успех студия думает иначе, а режиссер не славится спорами с продюсерами.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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