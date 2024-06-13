Дизайнеры BMW присоединились к созданию бюджетной линейки смартфонов Infinix Note 40 5G Racing Edition

В течение последних нескольких лет цветные полосы M от BMW неоднократно украшали телефоны производителя нишевых устройств Iqoo, например, модели 9 Pro и 12 Legend Edition. Был также эксклюзивный для Южной Кореи Samsung Galaxy S23 Ultra M Edition, который также поставлялся в специальной коробке.

На этот раз команда дизайнеров BMW Group Designworks решила сотрудничать с другим брендом — Infinix. Он предлагает бюджетные Android-устройства преимущественно для регионов Азии, Ближнего Востока и Африки. Новый партнерский Infinix Note 40 Series Racing Edition был «создан как гоночный автомобиль».

По иронии судьбы, подразделение BMW, наиболее известное своими гоночными автомобилями BMW M, не упоминается. Однако вы найдете небольшой синий, фиолетовый и красный значок на выступе камеры телефона.

Основным вкладом BMW Group Designworks в дизайн смартфона является внешний вид Wings of Speed, который включает усовершенствованную УФ-трансферную печать на задней панели телефона с крошечными ребрами, которые улучшают удержание в руке. Сообщается, что Note 40 Series Racing Edition будет создан из композитных материалов премиум-класса, а также будет иметь эксклюзивные обои и оболочку интерфейса, предустановленную из коробки.

С технической точки зрения, Note 40 Series предлагает поддержку 5G, изогнутый AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, магнитную зарядку и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также здесь есть 108-мегапиксельная камера с оптической системой стабилизации изображения и акустика JBL. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение 3 лет до версии Android 16.

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Цена Infinix Note 40 5G Racing Edition начинается с $225, а топовая версия Note 40 Pro+5G Racing Edition оценивается в $350.

Источник: carscoops