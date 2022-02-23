Игровой смартфон iQOO 9 Pro получил Snapdragon 8 Gen 1, дисплей с разрешением 1440p и цену от $870

Бренд iQOO (суббренд Vivo, ориентированный на выпуск игровых продуктов) подготовил к выпуску новые флагманские игровые смартфоны iQOO 9 и 9 Pro. Как и предыдущие устройства iQOO, новинки не выглядят явно геймерскими смартфонами, но, тем не менее, они ориентированы на высокую производительность. Это дополнительно призвано акцентировать партнёрство с BMW M Motorsport. iQOO предлагает специальную белую модель с тремя полосами в цветах команды.

Игровой смартфон iQOO 9 Pro получил 7,78-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1440p (3200х1440 точек) и частотой обновления изображения 120 Гц. Устройство несёт на борту процессор Snapdragon 8 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 4700 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

На задней панели iQOO 9 Pro расположена тройная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль с оптической системой стабилизации изображения, 16-мегапиксельный телефото модуль с 2,5-кратным оптическим увеличением и оптической системой стабилизации изображения, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 150 градусов. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора.

Цена iQOO 9 Pro составляет:

$870 – за конфигурацию 8/256 ГБ памяти;

$940 – за конфигурацию 12/256 ГБ памяти.

Обычная версия iQOO 9 оснащена 5,56-дюймовым OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ 2400х1080 точек. В данном случае применяется процессор Snapdragon 888 Plus. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 или 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4350 мАч. Устройство также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, но беспроводная зарядка не предусмотрена. Главный модуль камеры получил 48-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Он дополнен 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 12-мегапиксельным телефото модулем.

Цена iQOO 9 составляет:

$580 – за конфигурацию 8/128 ГБ памяти;

$630 – за конфигурацию 12/256 ГБ памяти.

Все устройства работают под управлением Funtouch OS 12 на базе Android 12. Их продажи начнутся 2 марта.

Источник: The Verge