Новости Софт 24.11.2023 в 16:45 comment views icon

Экс-дизайнер Google Maps раскритиковала обновление GPS-приложения — говорит, что оно теперь «неприветливое» и «менее человечное»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Экс-дизайнер Google Maps раскритиковала обновление GPS-приложения — говорит, что оно теперь «неприветливое» и «менее человечное»

Обновленный дизайн GPS-программы Google раздражает не только некоторых пользователей, но и дизайнера, которая работала над приложением в первые дни.

Обновление Google Maps, анонсированное на прошлой неделе, добавило в программу маршруты общественного транспорта с более подробной информацией, расположение станций для зарядки электромобилей и функцию, позволяющую делиться с друзьями своими любимыми местами.

В то же время, новая цветовая схема приложения не всем пришлась по душе — дороги получили серый цвет, вода теперь не темная, а светло-голубая, а парки и другие общественные места имеют более светлые оттенки зеленого.

Элизабет Лараки, которая была одним из двух дизайнеров, работавших над первоначальным дизайном программы, раскритиковала обновление.

«15 лет назад я участвовала в создании Google Maps и все еще использую программу каждый день. На прошлой неделе команда кардинально сменила визуальный дизайн, но мне он не нравится. Он выглядит неприветливым, менее точным и менее человечным», – пишет Элизабет.

Лараки говорит, что вода и парки теперь «сливаются», а цветовая палитра программы выглядит как «сгенерированная компьютером». В то же время она добавила, что дороги и трафик получили лучшую видимость.

Вакансии

CSR ENG Dedicated #15 WOW 24-7.io

Recruiter (IT, Marketing) Doumo, Віддалено, з/п 2000

Senior PHP Developer Guided e-Learning, Віддалено

Некоторые пользователи Google Maps поддержали критику дизайнера.

Курс Англійської.
Обери викладача за своїми вимогами серед 1100+ фахівців в Englishdom.
Ознайомитись з курсом

«Я подумал, что это не та программа, когда впервые открыл ее после обновления», — написал на X Пэрис Маркс, технический комментатор.

Лараки также сказала, что Google «упустила большую возможность» по упрощению дизайна Maps.

«Google Maps должны были очиститься от мусора, закрывающего карты», — написала Лараки, ссылаясь на функции размещения окна поиска и наложения спутников и трафика.

Технический блогер Джон Грубер тем временем написал, что критика Элизабет — это «очень долгий способ сказать, что дизайн программы Google Maps должен походить на Apple Maps».

Источник: Insider

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить