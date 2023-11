Экс-дизайнер Google Maps раскритиковала обновление GPS-приложения — говорит, что оно теперь «неприветливое» и «менее человечное»

Обновленный дизайн GPS-программы Google раздражает не только некоторых пользователей, но и дизайнера, которая работала над приложением в первые дни.

Обновление Google Maps, анонсированное на прошлой неделе, добавило в программу маршруты общественного транспорта с более подробной информацией, расположение станций для зарядки электромобилей и функцию, позволяющую делиться с друзьями своими любимыми местами.

В то же время, новая цветовая схема приложения не всем пришлась по душе — дороги получили серый цвет, вода теперь не темная, а светло-голубая, а парки и другие общественные места имеют более светлые оттенки зеленого.

Элизабет Лараки, которая была одним из двух дизайнеров, работавших над первоначальным дизайном программы, раскритиковала обновление.

Лараки говорит, что вода и парки теперь «сливаются», а цветовая палитра программы выглядит как «сгенерированная компьютером». В то же время она добавила, что дороги и трафик получили лучшую видимость.

15 years ago, I helped design Google Maps.

I still use it everyday.

Last week, the team dramatically changed the map’s visual design.

I don’t love it.

It feels colder, less accurate and less human.

But more importantly, they missed a key opportunity to… pic.twitter.com/HMcpKiOEdr

— Elizabeth Laraki (@elizlaraki) November 22, 2023