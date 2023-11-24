Экс-дизайнер Google Maps раскритиковала обновление GPS-приложения — говорит, что оно теперь «неприветливое» и «менее человечное»

Обновленный дизайн GPS-программы Google раздражает не только некоторых пользователей, но и дизайнера, которая работала над приложением в первые дни.

Обновление Google Maps, анонсированное на прошлой неделе, добавило в программу маршруты общественного транспорта с более подробной информацией, расположение станций для зарядки электромобилей и функцию, позволяющую делиться с друзьями своими любимыми местами.

В то же время, новая цветовая схема приложения не всем пришлась по душе — дороги получили серый цвет, вода теперь не темная, а светло-голубая, а парки и другие общественные места имеют более светлые оттенки зеленого.

Элизабет Лараки, которая была одним из двух дизайнеров, работавших над первоначальным дизайном программы, раскритиковала обновление.

«15 лет назад я участвовала в создании Google Maps и все еще использую программу каждый день. На прошлой неделе команда кардинально сменила визуальный дизайн, но мне он не нравится. Он выглядит неприветливым, менее точным и менее человечным», – пишет Элизабет.

Лараки говорит, что вода и парки теперь «сливаются», а цветовая палитра программы выглядит как «сгенерированная компьютером». В то же время она добавила, что дороги и трафик получили лучшую видимость.

15 years ago, I helped design Google Maps. I still use it everyday. Last week, the team dramatically changed the map’s visual design. I don’t love it. It feels colder, less accurate and less human. But more importantly, they missed a key opportunity to… pic.twitter.com/HMcpKiOEdr — Elizabeth Laraki (@elizlaraki) November 22, 2023

Некоторые пользователи Google Maps поддержали критику дизайнера.

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«Я подумал, что это не та программа, когда впервые открыл ее после обновления», — написал на X Пэрис Маркс, технический комментатор.

Лараки также сказала, что Google «упустила большую возможность» по упрощению дизайна Maps.

«Google Maps должны были очиститься от мусора, закрывающего карты», — написала Лараки, ссылаясь на функции размещения окна поиска и наложения спутников и трафика.

Технический блогер Джон Грубер тем временем написал, что критика Элизабет — это «очень долгий способ сказать, что дизайн программы Google Maps должен походить на Apple Maps».

Источник: Insider