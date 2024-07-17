Новости Игры 17.07.2024 в 15:55 comment views icon

GTA 6: три таинственных острова расширят игровой мир. Что известно?

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Игорь Панченко

Автор новостей

GTA 6: три таинственных острова расширят игровой мир. Что известно?

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания Rockstar Games готовит масштабное обновление для своей популярной серии Grand Theft Auto. По информации из разных источников, шестая часть игры предложит игрокам не только основную локацию в вымышленном штате Леонида, но и три дополнительных острова.

Известный инсайдер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) намекнул на появление Кубы в игре. Другой источник сообщает об острове, вдохновленном Багамами, и еще одну неизвестную локацию. Эти дополнительные территории значительно расширят игровой мир по сравнению с предыдущей частью серии.

Разработчики стремятся сделать большинство зданий в игре интерактивными, что компенсирует несколько меньшие, чем геймеры ожидали, размеры карты. Это нововведение должно существенно повысить уровень погружения игроков в виртуальный мир.

Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года. Несмотря на длительный период ожидания, интерес к игре остается чрезвычайно высоким. Первый трейлер уже просмотрели более 200 миллионов раз, что свидетельствует об огромном спросе на продолжение легендарной серии.

Rockstar Games не раскрывает всех деталей о предстоящей игре, сохраняя интригу. Однако компания обещает, что GTA 6 станет их самым амбициозным проектом, который установит новые стандарты в индустрии видеоигр.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке?

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