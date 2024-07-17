GTA 6: три таинственных острова расширят игровой мир. Что известно?

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Rockstar Games готовит масштабное обновление для своей популярной серии Grand Theft Auto. По информации из разных источников, шестая часть игры предложит игрокам не только основную локацию в вымышленном штате Леонида, но и три дополнительных острова.

Известный инсайдер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) намекнул на появление Кубы в игре. Другой источник сообщает об острове, вдохновленном Багамами, и еще одну неизвестную локацию. Эти дополнительные территории значительно расширят игровой мир по сравнению с предыдущей частью серии.

Разработчики стремятся сделать большинство зданий в игре интерактивными, что компенсирует несколько меньшие, чем геймеры ожидали, размеры карты. Это нововведение должно существенно повысить уровень погружения игроков в виртуальный мир.

Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года. Несмотря на длительный период ожидания, интерес к игре остается чрезвычайно высоким. Первый трейлер уже просмотрели более 200 миллионов раз, что свидетельствует об огромном спросе на продолжение легендарной серии.

Rockstar Games не раскрывает всех деталей о предстоящей игре, сохраняя интригу. Однако компания обещает, что GTA 6 станет их самым амбициозным проектом, который установит новые стандарты в индустрии видеоигр.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.