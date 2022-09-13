Эксперимент Google по раздаче интернета с аэростатов возрождают — без участия Google и без аэростатов

В начале 2021 года Alphabet (материнский холдинг Google) внезапно закрыл один из самых интересных своих экспериментов под названием Loon после 8 лет развития — амбициозный проект, призванный обеспечить доступ к интернету в отдаленных регионах через дрейфующих в стратосфере сеть аэростатов на высоте 20 км. И вот сейчас Google, похоже, придумала план спасения Loon — он может получить продолжение и переродиться в новом перспективном проекте Aalyria Technologies, предусматривающем использование лазеров для передачи данных.

Глава компании Крис Тейлор довольно размыто очерчивает главную миссию Aalyria: «Объединение всего существующего сейчас, со всем, что будет существовать завтра».

Относительно конкретики, получив от Google десятилетние активы и патенты в обмен на миноритарную долю в компании, Aalyria будет работать над двумя направлениями: лазерной системой коммуникации Tightbeam и облачным программным обеспечением Spacetime.

Первая технология, которая раньше использовалась в Google под названием Project Sonora, будет обеспечивать передачу данных между объектами с помощью лучей света, а управление соединением полагается на Spacetime, известное в Google как технология Minkowski. Она использовалась для прогнозирования нового расположения воздушных шаров Loon в целях поддержания стабильности связи. Но теперь технология Spacetime адаптирована для поддержания передачи связи между наземной или спутниковой станцией Tightbeam с движущимся объектом, таким как самолет или лодка.

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В Aalyria проведенные эксперименты подтверждают амбициозные планы команды по обеспечению Интернетом в условиях слабой инфраструктуры. Исследования показывают, что отправка данных может осуществляться со скоростью до 1,6 ТБ в секунду, что превышает скорость используемых сейчас технологий во множество раз.

Несмотря на большую конкуренцию с такими гигантами рынка как Globalstar (партнер Apple в недавно анонсированной функции SOS через спутник), SpaceX и T-Mobile, компания Aalyria смогла привлечь крупных инвесторов, включая Министерство обороны США. Возможно, открытие второго дыхания для команды в составе стартапа позволит получить высокоскоростное покрытие по всему миру даже в самых отдаленных уголках планеты.

Источник: Bloomberg и The Verge