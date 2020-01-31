Electronic Arts: игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X «взбудоражат умы людей»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Издатель игр Electronic Arts (EA) поделился своим мнением относительно игровых консолей будущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Как отмечают в компании, новые консоли «взбудоражат умы людей». Об этом было сказано во время встречи с инвесторами, посвящённой итогам третьего фискального квартала EA.

Во время встречи руководителей компаний спросили о планах, связанных с игровыми консолями следующего поколения. Хотя в Electronic Arts отказались сообщить подробности об играх, представители компании выразили заметный оптимизм в отношении следующего поколения игровых консолей.

«Производительность новых консолей будет существенно выше, чем у существующих консолей», — заявил финансовый директор компании Блейк Джоргенсен.

Он также добавил, что компания сможет сделать больше с новыми консолями, и то, что она делает, «захватит умы людей». По словам Джоргенсена, будет много «инноваций» не только от EA, но и от всей игровой индустрии. Причём речь идёт не только о более сложных играх, но и о создании новых игровых жанров. Такие технологии, как трассировка лучей, придадут новый уровень глубины сценариям с реалистичными световыми эффектами. Более того, использование твердотельных накопителей значительно сократит время загрузки, что часто мешает погружению в игровой процесс. С новыми консолями индустрия сможет создавать новые игры с открытым миром и новым уровнем реализма.

К сожалению, представители EA отказалась поделиться информацией о том какие игры или новый игровой опыт разрабатывает компания для консолей следующего поколения. Из выступления следует, что разрыв между возможностями нынешних консолей и возможностей следующего поколения будет даже больше, чем считалось ранее.

Напомним, презентации обеих новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X запланированы на конец 2020 года.

Источник: gizchina