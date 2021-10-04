Мы уже рассказывали вам о внешности и необычных особенностях нового электрокроссовера Genesis GV60, однако только сейчас корейский автопроизводитель полностью раскрыл технические характеристики новинки.

Так же как и собратья по концерну Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 модель Genesis GV60 построена на фирменной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform) и будет выпускаться в трех версиях. Начальная версия Standard Model (RWD) оснащается двигателем мощностью 168 кВт с крутящим моментом 350 Нм, который приводит в движение заднюю ось. Средняя версия Standard Model (AWD) получила два двигателя — мощностью 160 кВт на задней оси и 74 кВТ на передней оси (суммарно 234 кВт и 605 Нм).

Самая продвинутая версия Performance Model (AWD) может похвастать сразу двумя электромоторами по 160 кВт на каждой оси (суммарно — 320 кВт и 605 Нм). При этом после включения режима Boost Mode платформа способна кратковременно (на 10 секунд) выдать 360 кВт мощности и 700 Нм крутящего момента. В этом режиме разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, что весьма неплохо для модели в формате кроссовер.

Все три версии комплектуются одинаковыми батареями емкостью 77,4 кВтч, но из-за разницы в мощности каждая из них получила разный запас хода. Самой дальнобойной ожидаемо стала самая маломощная модель Standard Model (RWD) — от полного заряда она может проехать 451 км, далее идет версия Standard Model (AWD) с результатом 400 км и, наконец, Performance Model (AWD) с оценкой 368 км. Естественно, реальный показатель запаса хода будет зависеть от типа маршрута и манеры езды, но вышеприведенное соотношение в любом случае сохранится.

Батарея электромобиля (400/800В) с активным термальным менеджментом может заряжаться на скоростных зарядках с мощностью до 350 кВт, в этом случае процесс с 10% до 80% займет всего 18 минут. В электромобиль встроен инвертор мощностью 11 кВт, что заметно ускоряет процесс при ночной домашней зарядке. Благодаря поддержке технологии V2L (Vehicle to Load) электрокроссовер Genesis GV60 может выступать в качестве «батареи на колесах», запитывая необходимые приборы в доме с мощностью до 3,6 кВт.





Отметим, что родажи электрокроссовера Genesis GV60 на рынке Южной Кореи стартуют до конца текущего года, до США и остального мира новинка доберется в 2022 году.

Источник: Genesis