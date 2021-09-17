



Недавно мы рассказали вам о новом электрокроссовере Genesis GV60, который начнет продаваться в Корее уже до конца текущего года, а в остальном мире — в следующем. За время, прошедшее с момента анонса, производитель успел показать больше изображений новинки, а также рассказать о новой функциональности.

Данный электрокроссовер является премиальной версией моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, соответственно, помимо более качественного интерьера новинка получила ряд технологических особенностей.

Фирменная система «Face Connect» основана на инфракрасной камере, которая работает по тому же принципу, что и Face ID в смартфонах Apple iPhone. Владельцу автомобиля достаточно подойти к передней дверце, чтобы система распознала лицо и проверила его на наличие в своей базе данных. Если распознавание прошло удачно, то электромобиль не только разблокирует двери, но и осуществит все необходимые настройки водительского места (положение руля, зеркал, кресла, интерфейс и т.д.) в соответствии с профилем.

Второй биометрической системой выступает «Fingerprint Authentication», позволяющая завести двигатель простым прикосновением пальца. Особо отметим, что эти операции можно провести с помощью смарт-ключа, а вышеприведенные способы являются альтернативой, которая позволит владельцу не переживать по поводу забытого ключа или же вообще не брать его с собой.

Напомним, что с технической точки зрения новинка — это практически полная копия моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. А это значит, что Genesis GV60 получит несколько версий в широком диапазоне мощности от 125 до 430 кВт и батареи на 58 и 77,4 кВтч с запасом хода до 500 км.

Источник: Motor1, Genesis