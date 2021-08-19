Корейцы показали первые изображения серийного электрокроссовера Genesis GV60, основанного на платформе E-GMP





Корейский автопроизводитель Genesis, который является премиальным подразделением компании Hyundai Motor Group, представил свой первый настоящий электромобиль Genesis GV60. Представленный весной этого года электрический седан Genesis G80 не может претендовать на данное звание, так как использовал модифицированную ДВС-архитектуру, тогда как электрокроссовер Genesis GV60 получил новую платформу E-GMP, изначально созданную для электромобилей.

Новинка выполнена в узнаваемом фирменном стиле бренда, основанном на подходах Athletic Elegance и Beauty of White Space. Фары Two-Line Quad Lamps оформлены в двухэтажном стиле, а радиатор Crest Grille вынесен в самый низ фронтальной части корпуса для лучшего охлаждения интегрированных в днище батарей. Весьма интересно оформлен капот Clamshell Hood, который состоит из единой детали, объединяющей крышку переднего отсека и пару передних крыльев. Гладкий аэродинамичный силуэт Genesis GV60 подчеркивает спортивный характер модели, в задней части привлекают внимание скошенная линия крыши со спойлером и двухэтажные фонари.

В салоне в первую очередь привлекает внимание Crystal Sphere — хрустальная сфера с подсветкой, которая поворачивается в своем гнезде, превращаясь в селектор выбора режимов движения. За информирование и развлечения водителя и пассажиров отвечает сверхдлинный экран, одна часть которого расположена прямо за рулем, а вторая — сдвинута в сторону переднего пассажира.

Разработчики пока не раскрывают технических характеристик Genesis GV60, обещая сделать это в ближайшие месяцы, однако с учетом использования платформы E-GMP и родства с брендами Hyundai и KIA уже сейчас можно сказать, что с технической точки зрения новинка — это практически полная копия моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. А это значит, что Genesis GV60 получит несколько версий в широком диапазоне мощности от 125 до 430 кВт и батареи на 58 и 77,4 кВтч с запасом хода до 500 км.

Продажи электрокроссовера Genesis GV60 на родном рынке Южной Кореи стартуют до конца текущего года, до США и остального мира новинка доберется в 2022 году.

Источник: Genesis