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В момент анонса премиального электромобиля Mercedes-Benz EQS весной это года мы были уверены, что он будет стоить больше, чем ДВС-модель аналогичного класса Mercedes-Benz S-Class. По крайней мере именно к такой логике нас приучили автопроизводители, упорно ставящие более высокий ценник на свои электрические модели. После объявления официальных цен на новинку США оказалось, что теперь купить электричскую «S-ку» заметно дешевле, чем бензиновую.

Начальная версия электромобиля Mercedes-Benz EQS, которая поступит в салоны американских дилеров уже текущей осенью, получила ценник $102,310. Для сравнения — самый дешевый бензиновый седан Mercedes-Benz S-Class 2022 модельного года у тех же дилеров будет стоить уже $111,350.

Бренд предлагает два варианта платформы — заднеприводный EQS 450+ и полноприводный EQS 580 4MATIC (оба с одинаковой батарей на 108 кВтч/115 кВтч), а также три версии оснащения электромобиля — Premium, Exclusive и Pinnacle.

В итоге самый доступный вариант EQS 450+ обойдется в $102,310 или $95,860 после получения налоговой льготы, а полноприводный EQS 580 4MATIC — от $119,110 или $112,660 после льгот. Для сравнения, в Германии обе версии стоят заметно дороже — €106,374 и €135,529 соответственно.

Напомним, что в Mercedes-Benz пообещали, что к 2025 году у всех моделей бренда будет полностью электрическая версия, а с 2030 года производитель полностью перейдет на электромобили.

Источник: Motor1, Mercedes-Benz