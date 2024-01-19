Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить во втором квартале 2024 года ─ Минобороны

Министерство обороны Украины намерено запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что электронный кабинет военнообязанного позволит обновлять учетные данные без посещения ТЦК. Предоставленную информацию смогут использовать работники центров комплектации.

«Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние правдивые данные. И дальше уже ТЦК будут использовать их в своей повседневной работе», — заявила Екатерина Черногоренко.

Также кабинет позволит подавать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Екатерина Черногоренко уточнила, что запуск электронного кабинета военнообязанного планируют осуществить в начале второго квартала 2024 года ─ сразу после вступления в силу соответствующего закона.

«Это достаточно короткий срок для [запуска] подобных инструментов, можно сказать – мгновенный», ─ добавила замминистра.

Она добавила, что электронный реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО, при этом он уже получил комплексную систему защиты информации.

Курс Art Director. Gamedev. Для того, щоб прокачати свої скіли та отримати посаду артдиректора в геймдеві. Більше про курс

Источник: hromadske

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.