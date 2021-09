Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет [Видео]

Электрический самолет Spirit of Innovation британской компании Rolls-Royce совершил свой первый полет, который продлился около 15 минут. Производитель подтвердил, что испытания прошли успешно и проект переходит в новую фазу интенсивных летных испытаний.

Spirit of Innovation — часть амбициозного проекта ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight, Ускорение электрификации полета), нацеленного на ускорение развития электрической авиации и частично финансируемого правительством Великобритании. В прошлом году правительство страны поставило перед собой цель достичь углеродной нейтральности в авиации к 2050 году. Помимо Rolls-Royce, в проекте также участвуют производитель электродвигателей и контроллеров YASA, а также авиационный стартап Electroflight и аэрокосмический исследовательский институт (ATI).

Spirit of Innovation представляет собой классический низкоплан с одним пропеллером в носовой части, который приводится в движение тремя легкими электродвигателями 750R производства YASA. Суммарная мощность двигателей превышает 500 л. с., а КПД установки составляет 90%. Питание обеспечивает блок аккумуляторных батарей с активным охлаждением из 6000 ячеек. Максимальная выдаваемая мощность — 750 кВт, а дальность полета — 320 км на одной зарядке.

Первые испытания Spirit of Innovation прошли 15 сентября — самолет взлетел с испытательного аэродрома британского Минобороны «Боскомб Даун» и пробыл в воздухе около 15 минут, после чего успешно вернулся на базу.

Видео с первого полета полностью электрического самолета Rolls-Royce



Ожидается, что в будущем электрический самолет Rolls-Royce сможет развить скорость свыше 480 километров в час и установить новый мировой рекорд. Действующий рекорд скорости в категории «электрические самолеты с максимальной взлетной массой до 1000 килограммов» был установлен в 2016 году прототипом ЛА Siemens Extra 330LE и составляет 337,5 километров в час. Когда Rolls-Royce планирует попытаться побить действующий рекорд, не уточняется.

Ранее Илон Маск, который, как известно, любит рассуждать на тему электросамолетов, прогнозировал, что аккумуляторы станут реальной заменой керосина в самолетах к 2024 году.