Илон Маск теперь считает, что аккумуляторы для создания электросамолетов появятся в ближайшие 3-4 года

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обновил свой прогноз по срокам появления аккумуляторов соответствующей энергетической емкости, которые позволят создавать серийные электрические летательные аппараты. Он теперь считает, что это произойдет в ближайшие 3-4 года.

Сейчас многие компании разрабатывает экспериментальные электрические самолеты. Один из самых видных проектов в этой области — проект электрического самолета Rolls-Royce ionBird. Впервые о сверхзвуковом электрическом самолете с вертикальными взлетом и посадкой Маск упоминал еще в 2015 году, а затем еще раз в 2016. Также он говорил, что подумывает о создании отдельной компании, которая будет заниматься воздушной электрической техникой. В 2018 году Илон Маск в том самом эпизоде подкаста американского комика Джо Рогану снова заговорил о сверхзвуковом электрическом самолете с вертикальным взлетом и посадкой. В 2019 году Маск, который, как известно, сам является инженером, ссылаясь на собственные расчеты десятилетней давности, заявил, что литий-ионные аккумуляторы смогут рассматриваться в качестве замены авиационного керосина, когда плотность энергии достигнет отметки в 400 Вт·ч/кг. Тогда он говорил, что рубеж в 400 Вт·ч/кг будет пройден в ближайшие пять лет.

400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years.

