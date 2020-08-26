Илон Маск теперь считает, что аккумуляторы для создания электросамолетов появятся в ближайшие 3-4 года

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обновил свой прогноз по срокам появления аккумуляторов соответствующей энергетической емкости, которые позволят создавать серийные электрические летательные аппараты. Он теперь считает, что это произойдет в ближайшие 3-4 года.

Сейчас многие компании разрабатывает экспериментальные электрические самолеты. Один из самых видных проектов в этой области — проект электрического самолета Rolls-Royce ionBird. Впервые о сверхзвуковом электрическом самолете с вертикальными взлетом и посадкой Маск упоминал еще в 2015 году, а затем еще раз в 2016. Также он говорил, что подумывает о создании отдельной компании, которая будет заниматься воздушной электрической техникой. В 2018 году Илон Маск в том самом эпизоде подкаста американского комика Джо Рогану снова заговорил о сверхзвуковом электрическом самолете с вертикальным взлетом и посадкой. В 2019 году Маск, который, как известно, сам является инженером, ссылаясь на собственные расчеты десятилетней давности, заявил, что литий-ионные аккумуляторы смогут рассматриваться в качестве замены авиационного керосина, когда плотность энергии достигнет отметки в 400 Вт·ч/кг. Тогда он говорил, что рубеж в 400 Вт·ч/кг будет пройден в ближайшие пять лет.

400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years. — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2020

И вот сейчас спустя год Маск пересмотрел свой предыдущий прогноз, немного сократив сроки появления аккумуляторов для электрических самолетов до 3-4 лет.

Накануне исследовательская группа Tesla под руководством батарейного гуру Джеффа Дана выпустила свежую научную публикацию о прогрессе, достигнутом в создании безанодных литий-металлических аккумуляторов с впечталяющей энергретической плотностью.

Авторы исследования упомянули, что эта батарея нового типа может проложить путь к электрифицированной городской авиации.

«Столь высокая энергетическая плотность может увеличить запас хода современных электромобилей примерно на 280 км или даже позволить электрифицировать городскую авиацию». фрагмент из исследования группы Джеффа Дана

Однако новая технология все еще совершенствуется, и жизненный цикл нынешних прототипов аккумуляторных ячеек недостаточно высок, как уточнил Маск в одном из твитов.

В начале этого года Tesla также запатентовала новый электрод NCA, причем соавтором исследования также был указан Джефф Дан.

22 сентября состоится крупное мероприятие Tesla Battery Day, где ожидается анонс нашумевшей новой батареи собственной разработки компании, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль). Буквально вчера Tesla опубликовала тизер, где на фоне можно разглядеть нечто похожее на кремниевые нанопровода (SiNWs), наноструктуру, которая использовалась для создания батарей с более высокими характеристиками, хотя она еще не была коммерциализирована. В числе других разработку такой технологии ведет компания Amprius. Что интересно, офис Amprius находится рядом со зданием Tesla по улице Page Ave 901 во Фримонте, Калифорния.

Именно в этом здании Tesla планирует проводить Battery Day, а также здесь находится завод по производству аккумуляторов Tera, использующий производственную технологию под названием Roadrunner. К слову, прямо сейчас идет капитальная модернизация цеха. Видео ниже подтверждающее расширение с надстройкой нескольких этажей, было снято камерой дрона.

Tesla публично не комментировала запланированный объем производства аккумуляторов, но ожидается, что он весьма существенный, учитывая, что компания планирует использовать производственную линию в режиме 24/7, работая в четыре смены со штатом до 100 человек.

В общем, грядущее батарейное мероприятие Tesla обещает быть крайне насыщенным на анонсы.

Источник: Electrek (2 и 3)