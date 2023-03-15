Энтузиаст запустил Half-Life 2 на Raspberry Pi 4 и Apple M2 Macbook Air, чтобы доказать работоспособность игр с движком Source на платформе ARM

Игре Half-Life 2 еще далеко до достижений Doom, которая уже была запущена на картошке и на картонной коробке. Для запуска второго Half-Life пока что требуется более продвинутое оборудование – энтузиаст решил проверить ее работоспособность на Raspberry Pi 4. Игра «тормозила», но работала вполне стабильно.

Видео, размещенные на Reddit показывают работу Half-Life 2 на Raspberry Pi 4 и Apple M2 Macbook Air. Пользователь zbios говорит, что цель демонстрации – увидеть, может ли движок Valve Source работать на платформе ARM.

На Raspberry Pi 4 игра работает не очень быстро. Моддеру удалось достичь 15-20 кадров в секунду. В процессе применялось сочетание низких и высоких настроек при разрешении 720p. В режиме 1080p FPS падает до 10 кадров в секунду. Несмотря на низкую производительность, игра на движке Source оказалась вполне стабильной и работоспособной в ОС Linux для ARM – что и требовалось доказать.

Проект стал возможен благодаря утечке исходного кода Team Fortress 2 в 2018 году, которая привела к тому, что актуальная на то время версия движка Valve появилась в свободном доступе на GitHub. Код оказался работоспособен на всех ОС для ARM, кроме Windows, что и позволило zbios перенести Half-Life 2 на Raspberry Pi 4.

Энтузиаст впоследствии адаптировал свою сборку для процессора Apple M2. Игра работала на нём намного лучше, что неудивительно. Количество кадров доходило 300-400 в секунду. Согласно zbios, преобразование Portal также должно быть возможно, но комментарии на странице GitHub указывают на то, что Garry’s Mod недоступен для этой цели из-за специфической модификации движка.

Успешные демонстрации поднимают вопрос о том, сможет ли Valve в будущем предложить в Steam версии игр на движке Source для ARM. В число таких игр могли бы войти DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и Portal 2. Возможно, эти игры в дальнейшем будут добавлены в обширный список тех, что уже работают на системной логике Apple Silicon. Кроме того, в 2018 году NVIDIA Lightspeed Studios выпустила версии Half-Life 2 и Portal под Android для запуска на NVIDIA Shield, доказав их работоспособность на ARM.

Источник: TechSpot