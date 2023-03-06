Valve работает над Counter-Strike 2 — вероятно, бета-тест нового шутера на движке Source 2 стартует в конце марта

Как сообщают осведомлённые источники, спустя более 10 лет после выпуска Counter-Strike: Global Offensive компания Valve готовится анонсировать новую версию своего знаменитого тактического шутера. Более того, игра уже давно находится в разработке, а бета-версия может выйти уже в конце этого месяца.

По словам киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, Valve уже некоторое время работает над продолжением CS:GO, и эта игра «почти готова к работе». Он говорит, что студия недавно провела закрытое тестирование шутера, в котором участвовала группа профессиональных игроков. По словам Льюиса, Valve якобы планирует начать бета-тестирование игры с участием более широкого сообщества Counter-Strike не позднее 1 апреля. В рамках тестирования планируется найти и исправить любые ошибки и довести игру «до уровня, которого люди ожидают от CS», сказал один из источников Льюиса.

Судя по имеющейся информации, новая игра Counter-Strike переведена на игровой движок Valve Source 2 и обеспечит улучшенную графику. Также серверы игры будут поддерживать тикрейт 128 (как и в Valorant от Riot), что должно уменьшить задержки. Среди прочих доработок – улучшенный процесс подбора игроков, что должно сделать сообщество менее зависимым от сторонних сервисов, таких как FACEIT.

Слухи, что новая игра Counter-Strike должна появиться уже скоро, ходят уже много лет. Но по ряду причин, в этот раз велика вероятность, что эти слухи подтвердятся. Дело в том, что у Льюиса хороший послужной список. Кроме того, недавно в драйверах NVIDIA обнаружились упоминания «csgo2.exe» и «cs2.exe».

Источник: Engadget