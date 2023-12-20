Epic Games Store отказалась блокировать блокчейн-игры из-за их рейтинга «Только для взрослых»

Блокчейн-игры возвращаются в маркетплейс Epic Games. В Epic Games Store действует строгий запрет на игры, классифицированные Entertainment Software Rating Board (ESRB) как «Только для взрослых». Обычно это игры с чрезмерной наготой или насилием. Но теперь в Epic Games Store заявляют, что блокчейн-игры, классифицируемые как «Только для взрослых» только потому, что они используют блокчейн, являются исключением из этого правила.

«Некоторые игры на основе блокчейна получают рейтинги «Только для взрослых» (AO) от отраслевых рейтинговых органов за конкретную реализацию блокчейна», — заявил представитель Epic Games Брайан Шэрон. «Мы обновили нашу политику в отношении контента Epic Games Store, чтобы разрешить игры с рейтингом AO исключительно из-за использования технологии блокчейн или NFT».

В то же время правила, запрещающие такие вещи, как порнография, азартные игры и контент, разжигающий ненависть, остаются в силе, говорит Шэрон. Блокчейн-игры не могут способствовать азартным играм, утверждает Epic.

Например, игры Gods Unchained и Striker Manager 3 недавно были удалены с торговой площадки Epic из-за их рейтинга 18+, а в результате нового изменения правил обе игры вернулись в магазин.

«Только для взрослых» (Adults Only) — самый строгий рейтинг ESRB, а в некоторых магазинах игры с рейтингом AO вообще не продаются. Хотя Steam и Itch.io разрешают продавать игры AO на своих торговых площадках, пользователи могут их отфильтровывать. Steam не поддерживает блокчейн-игры.

Источник: The Verge