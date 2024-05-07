«ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» — документалку о создании игры S.T.A.L.K.E.R. будут транслировать в кинотеатрах «Планета Кино» с 16 мая

На 5 сентября запланирован релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World. Она является продолжением культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. и станет четвертой игрой в серии. А тем временем поклонникам этой вселенной предлагается возможность просмотреть документальный фильм о создании первой игры.

Фильм о S.T.A.L.K.E.R. и разработчиках из GSC Game World — это часть нового документального сериала «Эпизоды» от украинской студии KNIFE! Films, который посвящен историям независимой Украины.

Режиссером сериала, и в частности эпизода о S.T.A.L.K.E.R., выступает Артем Григорян, а в главных ролях — Андрей Прохоров, Олег Яворский, Алексей Ситянов, Александр Кохановский, Владимир Корунчак, Александр Новиков, Александр Максимчук, Олег Данилов, Дин Шарп.

«В 2001 году молодые киевские разработчики во главе с Сергеем Григоровичем решают сделать самую сложную игру в мире: реалистичная графика, открытый мир и нетипичный сюжет вокруг Чернобыльской зоны. С начала промокампании S.T.A.L.K.E.R. ждали сотни тысяч людей по всему миру, но разработчики стали заложниками своих амбиций. Они бесконечно улучшали игру и из года в год переносили дату выхода. Но в один момент у американского издателя лопнуло терпение», — говорится в официальном синопсисе.

Документальный фильм «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» выйдет в прокат в кинотеатрах «Планета Кино» с 16 мая. Посмотреть его можно будет до 22 мая. Продолжительность составляет 77 минут.

Работы над сериалом «Эпизоды» продолжались примерно полтора года. Его концепция возникла во время съемок сериала «Вспышка». Авторы пытаются рассказывать о важных событиях в истории Украины, которые произошли после 1992 года. Сериал сочетает рассказы от первых лиц и архивные материалы «событий, на которых выросли целые поколения».

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Сериал «Эпизоды» пока имеет три серии: