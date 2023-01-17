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ЕС проверит сделку между Microsoft и Activision Blizzard на соответствие антимонопольному законодательству – Reuters

Возможная сделка по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft рискует столкнуться с очередной проблемой на пути к своему закрытию. По данным Reuters, Европейский союз намерен проверить сделку на соответствие антимонопольному законодательству.

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Источники издания сообщили, что Европейская комиссия готовит заявление о возражениях по поводу сделки, которое она направит в Microsoft в течение нескольких недель. Ранее Европейская комиссия установила крайний срок 11 апреля для принятия решения о том, одобрить ли приобретение.

Европейская комиссия отказалась комментировать эту информацию. В то же время представитель Microsoft сказал:

«Мы продолжаем работать с Европейской комиссией, чтобы решить любые проблемы рынка. Наша цель — предоставить больше игр большему количеству людей, и эта сделка будет способствовать достижению этой цели».

Сделку по приобретению Activision Blizzard также расследует Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Этот процесс должен завершиться до 26 апреля. Федеральная торговая комиссия США и вовсе подала в суд, чтобы заблокировать сделку.

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Источник: gamesindustry


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