ESA: доза радиации во время путешествия к Марсу значительно ниже, чем предполагалось ранее

В том, что первое путешествие человека на Марс будет очень опасным, сомневаться не приходится. Некоторые исследователи предполагают, что уровень радиации превысит допустимую для астронавтов дозу, это увеличит риск развития рака и других заболеваний. Однако всё может быть не так печально, как кажется.

На днях Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало результаты исследования миссии ExoMars, согласно которым астронавты получат минимум 60% предельно допустимой дозы радиации во время полугодового полёта к Марсу и обратно. Это в сотни раз больше дозы, накопленной людьми за тот же период на Земле и в несколько раз больше, чем дозы, которые получают члены экипажа на МКС. В любом случае, это гораздо меньший объём радиации, чем предполагалось учёными изначально.

Несмотря на это, члены марсианской экспедиции всё равно столкнутся с непростой задачей. Даже если они будут защищены от радиации во время полёта, на поверхности Красной планеты их ждёт ещё большая концентрация излучения. У Марса нет ни толстой атмосферы, ни достаточного магнитного поля, способного защитить от атаки космических лучей, поэтому астронавтам нужна будет какая-то защита, когда они будут находиться на Марсе.

Радиация, вероятно, будет ещё долго оставаться серьёзной проблемой для планирования межпланетных путешествий, хотя специалисты уже работают в этом направлении. ESA изучает различные способы защиты космонавтов, а у NASA есть антирадиационный жилет, который агентство планирует протестировать на борту корабля Orion во время полёта вокруг Луны.

Источник: Engadget