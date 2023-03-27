Еще более 2200 дронов FPV для ГУР — благодаря лимитированной партии соли из Соледара удалось собрать более 58,5 млн грн

К годовщине противостояния полномасштабному российскому вторжению ГП «АРТЕМСІЛЬ» и фандрейзинговая платформа UNITED24 презентовали специальную партию соли «Міць. Українська кам’яна». Сейчас проект завершился с перевыполнением плана — собрано более 58 500 000 гривен.

В конце февраля в продажу вернулась соль ГП «АРТЕМСІЛЬ». Это была лимитированная партия из 100 тыс. пачек из последних запасов соли, добытых в шахтах Соледара. Из-за нашествия оккупантов, добыча соли остановилась впервые со времён Второй мировой войны. Последняя партия соли была расфасована в пачки по 200 граммов, они имели специальную упаковку, иллюстрацию для которой создал дизайнер Артем Гусев. Лимитированная партия «Міць. Українська кам’яна» была доступна в сети «Сільпо» и онлайн на ROZETKA и стоила по 500 грн за пачку.

Первоначально планировалось, что 465 грн прибыли с каждой пачки направят на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР. Один дрон стоит $700. Таким образом, за продажу соли планировалось профинансировать закупку примерно 1650 дронов для нужд украинских защитников. Однако благодаря донорам, закрывшим часть стоимости, все 500 гривен от каждой пачки удалось направить на приобретение дронов-камикадзе. Еще более 8 млн грн удалось собрать благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Следовательно, удалось привлечь больше средств, чем ожидалось вначале. Все собранные средства будут переведены на закупку 2200 беспилотников FPV для украинской разведки.