«Еще один из рода Android Go»: Смартфон Nokia 1 со съемными панелями Xpress-on стоимостью $85

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Еще одним сверхбюджетным смартфоном первой волны, выпущенным в рамках программы Google Android Oreo (Go edition), стал Nokia 1 стоимостью $85.

Напомним, ОС Google Android Oreo (Go edition) – это специальная версия Android, адаптированная для бюджетных смартфонов (со слабыми процессорами и объемом ОЗУ 1 ГБ либо менее).

Как и модель Alcatel 1x, новинка Nokia получила весьма скоромные характеристики, как и предполагает сама инициатива Android Oreo (Go edition), но при этом рядом отличительных особенностей.

Пожалуй, главная особенность – поликарбонатный корпус и сменные панели Xpress-on. То есть, можно будет легко менять внешний облик устройства. Кроме того, корпус защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP52, что означает защиту от пыли и вертикальных капель под углом до 15 градусов. Понятно, что в таком бюджетном устройстве полной защиты ждать не стоит, так что и IP52 уже неплохо.

Еще одно преимущество Nokia 1 – съемный аккумулятор, что на сегодняшний день является большой редкостью. Его емкость составляет 2150 мА·ч.

Основой смартфону служит SoC MediaTek MT6737M c четырехъядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой 1,1 ГГц и GPU Mali-T720. Дисплей типа IPS при диагонали 4,5 дюйма характеризуется разрешением 854х480 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, энергонезависимой – 8 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD с поддержкой носителей емкостью до 128 ГБ.

Разрешение датчика изображения основной камеры – 5 Мп, фронтальной – 2 Мп.

Из остального можно отметить два слота для карт SIM формата nano и стандартный разъем для наушников.

При габаритах 133,6х67,78х9,5 мм новинка весит 131 грамм. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo (Go edition).

Дождемся ли мы обещанных Google 50-долларовых смартфонов с Android Oreo (Go edition) – вопрос, который пока остается без ответа.