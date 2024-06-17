Это не видеокарта: MSI показала расширитель M.2 Xpander-Aero Slide для двух SSD PCIe 5.0 с горячей заменой

MSI M.2 Xpander-Aero Slider похож на видеокарту, но это совсем не видеокарта. Расширитель для SSD M.2 PCIe 5.0 даже использует кулер как у видеокарт MSI Aero начального уровня. Устройство вмещает два твердотельных накопителя в формфакторе M.2 22100. Оно поддерживает горячую замену — пользователи могут в любое время удалить любой SSD, если это необходимо.

Вентилятора MSI Aero обеспечивает оптимальное охлаждение SSD. Он поддерживает режимы автоматической регулировки вентилятора или ручного отключения, когда накопители не нуждаются в мощном охлаждении.

MSI также упоминает, что Xpander поддерживает 4x светодиоды M.2, что бы это ни означало. Возможно речь идет об индикаторе состояния накопителя. Плата имеет один 6-контактный разъем питания, хотя с технической точки зрения слота PCIe более чем достаточно для поддержки питания двух SSD, даже по технологии Gen 5.

Продукт не следует путать с адаптером M.2 Xpander-Z Gen 5, который поставляется с платами MSI MEG AMD X670E. Ожидается, что MSI выпустит новую карту через несколько месяцев. Нельзя исключать, что она выйдет в качестве аксессуара для новых материнских плат AMD X870E и Intel Z890.

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Источник: VideoCardz

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