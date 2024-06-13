Gigabyte представила SSD Aorus Gen5 14000 для M.2 PCIe 5.0 — до 14 500 МБ/с, 3D-TLC NAND, встроенный кэш DDR4

Gigabyte выпустила один из самых быстрых SSD Aorus Gen5 14000 с флэш-памятью 3D-TLC NAND. По утверждению производителя, твердотельный накопитель Aorus Gen5 14000 получил прирост производительности на 99% по сравнению с SSD для PCIe 4.0.

Накопитель оснащен новейшим 12-нм контроллером Phison PS5026-E26 и 232-слойной памятью. Он способен обеспечить скорость последовательного чтения до 14 500 МБ/с и до 12 700 МБ/с последовательной записи. Высокую скорость помогает поддерживать встроенный кэш DDR4.

Благодаря оптимизации прямой записи Aorus Gen5 14000 должен продемонстрировать стабильность вместе с высокой производительностью. Шифрование AES-256 и технологии TRIM, SMART и ECC будут обеспечивать незыблемость и безопасность информации.

SSD поддерживает мониторинг в приложении от Gigabyte, которое отображает параметры накопителя в реальном времени и дает возможность контролировать производительность, температуру и стабильность SSD. Для наилучшей реализации возможностей Aorus Gen5 14000 нужны материнские платы с поддержкой PCIe 5.0 с радиатором для M.2. Gigabyte рекомендует собственные платы X670E Aorus Pro X и Z790 Aorus Master X.

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Источник: Gigabyte

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