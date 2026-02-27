banner
Рынок электромобилей в ЕС вырос на 13,9%: Tesla — в минусе, BYD прибавила 165%

Вадим Карпусь

Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%

Европейский авторынок переживает глубокую трансформацию, но один из его самых громких игроков движется против тренда. По данным European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), в январе 2026 года Tesla зарегистрировала лишь 8 075 автомобилей в ЕС, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Это на 17% меньше, чем в январе 2025-го. И это в то время, как общий рынок электромобилей за тот же период вырос на 13,9%.


Всего в регионе в январе зарегистрировали 189 062 электромобиля против 165 930 годом ранее. Доля электрокаров на рынке ЕС выросла до 19,3% против 14,9% в начале 2025 года. Если отбросить слабые результаты Tesla, рост других брендов достиг бы почти 16%.

Самый яркий контраст демонстрирует китайская BYD. В январе 2026 года компания зарегистрировала 18 242 авто — это +165% в годовом измерении. Фактически BYD в Европе продала более чем вдвое больше машин, чем Tesla. Ее доля рынка в ЕС, Великобритании и EFTA составляет 1,9%, тогда как Tesla просела до 0,8%.

В прошлом году падение Tesla многие объясняли обновлением Tesla Model Y до версии Juniper. Сторонники бренда утверждали, что покупатели просто ждали новую модификацию. Но теперь этот аргумент не работает, ведь обновленная Model Y доступна уже несколько месяцев, а регистрации продолжают сокращаться.


В пределах самого ЕС спад Tesla выглядит более умеренным — минус 1,6% и 7 187 зарегистрированных авто. Зато в странах ЕАСТ (входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) ситуация значительно хуже, особенно в Норвегии. После отмены налоговых льгот на дорогие автомобили общие продажи новых авто там обвалились на 76,3%. Поскольку Tesla ранее была брендом №1 в Норвегии, она почувствовала удар сильнее всего.

Параллельно Европа быстро отказывается от ДВС. Регистрации бензиновых авто в ЕС в январе упали на 28,2%, с резким проседанием во Франции и Германии. Дизель просел более чем на 22%. Вместе бензин и дизель теперь занимают около 30% рынка против почти 40% год назад. Зато плагин-гибриды добавили 32,2% за месяц.

Традиционные производители также находят точки роста. Stellantis, в состав которой входят Fiat и Opel, нарастила продажи на 6,7% — до более 164 000 авто. В то же время Fiat показал прирост почти 25%. Несмотря на небольшое снижение на 3,8%, Volkswagen Group сохраняет лидерство с долей 26,7%.

Tesla входит в сложный период на европейском рынке. Завершение субсидий, более жесткие налоговые правила и агрессивный рост конкурентов вроде BYD и Stellantis ослабляют позиции американского производителя на одном из ключевых рынков электромобилей мира. И даже уход Илона Маска от активной политической деятельности не вернул благосклонности европейцев к Tesla.

